Viele Pfarrer und Pastoren predigen in der Corona-Krise vor leeren Reihen. Ihre Gottesdienste werden ins Netz gestreamt – wie auf dem Archivfoto in Berlin. Bildrechte: dpa

Sonntag ist Gottesdienst. Unter normalen Umständen jedenfalls. Weil im Moment aber kaum etwas normal ist, sind auch Gottesdienste verboten – jedenfalls mit vielen Gläubigen in der Kirche. Viele Gemeinden streamen die Predigt deshalb im Netz. Auch die Landeskirche von Sachsen-Anhalt bietet täglich eine Andacht an. Heute am Sonntag wird in der Predigt zu Online-Spenden für das Missionswerk in Berlin aufgerufen. Es ist unter anderem Träger des interreligiösen Schul- und Bildungszentrums "Talitha Kumi" in palästinensischen Gebieten. Aktuell sei es von seiner Existenz bedroht, meldet die Landeskirche.