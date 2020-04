Das Wichtigste am Morgen

06:55 Uhr | Zoo Magdeburg: 400.000 Euro monatlich fehlen

In den Zoos und Tiergärten in Sachsen-Anhalt wird trotz der Corona-Krise gearbeitet. Schließlich müssen die Tiere weiterhin versorgt werden, außerdem stehen Aufräumarbeiten an. Die finanziellen Auswirkungen sind allerdings deutlich zu spüren: Allein dem Magdeburger Zoo fehlen einer Sprecherin zufolge monatlich rund 400.000 Euro an Einnahmen, in Aschersleben sind es rund 40.000 Euro. Auch das wegbrechende Geschäft zu Ostern sorgt in einigen Zoos für finanzielle Sorgen.

06:37 Uhr | Bauernverband erwartet bis Ende der Woche 1.500 rumänische Erntehelfer

Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Weil viele Ländergrenzen dicht sind, fehlen Erntehelfer. Ab Montag nun können Landwirte ihren Bedarf an Erntehelfern beim Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin anmelden. Schon Ende der Woche sollen dann die ersten Helfer in Sachsen-Anhalt ankommen. Olaf Feuerborn vom Landesbauernverband geht davon aus, dass bis zu 1.500 Rumänen in Sachsen-Anhalt eintreffen. Vorige Woche hatte die Bundesregierung entschieden, Erntehelfer trotz der Corona-Krise unter strengen Auflagen ins Land zu lassen. Schon Ende der Woche sollen Erntehelfer in Sachsen-Anhalt eintreffen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

06:19 Uhr | Massen-Gentest in Zahna auf unbestimmte Zeit verschoben

Eigentlich sollte es diesen Montag losgehen: Etwa 1.900 Männer ab 15 Jahren hätten eine Speichelprobe für einen Massen-Gentest abgeben müssen. Wegen des Coronavirus wird daraus nichts: Der Gentest in Zahna im Landkreis Wittenberg wurde verschoben – auf unbestimmte Zeit, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. In einer ersten Stufe waren bereits von mehr als 70 Männern Proben genommen worden; die Labor-Ergebnisse stehen noch aus. Mit dem Massengentest will die Polizei ein Tötungsverbrechen an einem 77-jährigen Mann aufklären.

