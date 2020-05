Hat sich das Coronavirus schon vor Januar in Europa ausgebreitet? Das will jetzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausfinden. Sie ruft Länder dazu auf, ältere Fälle von Lungenentzündungen zu überprüfen. Es sei möglich, dass diese Fälle sich als frühere Corona-Fälle entpuppten, hieß es. Behörden in China hatten die Entdeckung der neuen Lungenkrankheit zuerst am 31. Dezember an die WHO gemeldet. Aus Frankreich ist jetzt aber bekannt geworden, dass ein Patient schon vorher nachweislich mit dem Virus infiziert war. Er war am 27. Dezember behandelt worden.