Die Handwerkskammer in Halle drängt auf schnelle Hilfe für Handwerksbetriebe. Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann sagte einer Mitteilung zufolge, zum Monatsende würden Mieten, Leasinggebühren, Kreditraten und noch einiges mehr fällig. "Alles deutet aktuell darauf hin, dass Zahlungsverpflichtungen bei Betrieben auflaufen, bevor die angekündigten Hilfsgelder ausgezahlt werden", sagte Neumann. Die Landesregierung will Donnerstagmittag Details eines Hilfspakets für Unternehmen bekannt geben.

Wir alle haben das sicher geahnt, jetzt ist es auch statistisch untermauert: Die Deutschen decken sich in der Corona-Krise vor allem mit Seife und mit Toilettenpapier ein. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach allein vorige Woche etwa vier Mal so viel Seife wie normal verkauft wurde. Außerdem sei dreimal so viel Toilettenpapier und doppelt so viel Reis verkauft worden. Einen Rückgang gab es aber auch: Beim Bier sank der Umsatz um knapp zehn Prozent.