In Sachsen-Anhalt muss seit Donnerstag in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden – auch ein Tuch oder Schal zählen als Barriere gegen eine Virus-Übertragung per Tröpfcheninfektion. Mit dem heutigen Montag zieht nun fast der ganze Rest der Republik nach. Dabei bleibt es bei regionalen Unterschieden: So muss in Berlin in Geschäften kein Mundschutz getragen werden. In Schleswig-Holstein hingegen tritt die Maskenpflicht erst übermorgen in Kraft – hier auch für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr.