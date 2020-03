Bundeskanzlerin Merkel bittet die Menschen in Deutschland um Geduld. Es sei noch zu früh für eine Entscheidung, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu lockern. Merkel sagte am Donnerstagabend, es gebe immer noch einen Anstieg der Neu-Infektionen. Wegen der Inkubationszeit von 14 Tagen könne noch nicht bewertet werden, ob die Maßnahmen wirkten. Gleichzeitig will die Bundesregierung offenbar die Test-Kapazitäten deutlich ausbauen. Nach Medienberichten sollen bis Ende April 200.000 Tests pro Tag umgesetzt werden. Derzeit sind es rund 50.000 am Tag.