Die meisten Menschen in Mitteldeutschland haben sich am Wochenende an die Ausgehbeschränkungen gehalten. Das haben die Innenministerien in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen dem MDR mitgeteilt. Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt 72 Bußgelder verhängt. Hinzugekommen seien 46 Verstöße gegen das Verbot von Veranstaltungen und Versammlungen. In Thüringen gab es laut Ministerium 68 Bußgeld-Fälle, in Sachsen 165.