Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga soll am 15. Mai fortgesetzt werden – morgen in einer Woche also. Das hat am Abend die Deutsche Fußball-Liga mitgeteilt. Geplant sind sogenannte Geisterspiele vor leeren Rängen. Wann die 3. Liga wieder startet, ist dagegen noch ungewiss. Für den 1. FC Magdeburg, den Halleschen FC und ihre Konkurrenten stehen in der laufenden Saison noch elf Spieltage an.