In Sachsen-Anhalt warten Schulleiter, Lehrer, Schüler und Eltern auf Details zur vorgesehenen schrittweisen Schulöffnung. Der entsprechende Erlass soll nach Angaben des Bildungsministeriums heute vorgelegt werden. Anschließend werde die Öffentlichkeit informiert. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hatte bereits erklärt, dass ab kommenden Donnerstag in Schulen wieder Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen stattfinden können. Der Lehrbetrieb an Sachsen-Anhalts Hochschulen wird im Sommersemester dagegen weitgehend online erfolgen. Das teilte das Wissenschaftsministerium mit. Prüfungen mit Anwesenheits-Pflicht seien nur unter strengen hygienischen Voraussetzungen möglich.