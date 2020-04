Polizei und Ordnungsämter in Sachsen-Anhalt haben seit Beginn der Corona-Beschränkungen mehrere tausend Kontrollen durchgeführt. Wie Innenminister Holger Stahlknecht MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sind dabei 150 Strafverfahren eingeleitet worden. Wie bestraft wird, entscheiden die Beamten vor Ort. Zunächst wird das Gespräch gesucht. Bislang funktioniere dieses Vorgehen einwandfrei. so Stahlknecht. Die Bevölkerung halte sich an die Regeln und die Polizei gehe mit Augenmaß vor.



Derweil sollen die Ausgangsbeschränkungen auch an diesem Wochenende streng kontrolliert werden. In Magdeburg und Halle beispielsweise weisen die Stadtverwaltungen darauf hin, dass der Aufenthalt in der Öffentlichkeit, um zu grillen oder zu picknicken, untersagt ist. Der Salzlandkreis bittet unter anderem, die Dienstleistungen an Wertstoffhöfen nur in wirklich dringenden Fällen zu nutzen. Das Innenministerium appellierte an Bürger aus anderen Bundesländern, nicht nach Sachsen-Anhalt einzureisen. Wer trotz Verbots eine touristische Fahrt nach Sachsen-Anhalt unternehme, müsse mit 400 Euro Bußgeld rechnen.