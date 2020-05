Bayerns Regierungschef Söder ist verwundert über die Lockerungen in Sachsen-Anhalt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

In keinem anderen Bundesland werden die Corona-Beschränkungen so deutlich gelockert wie in Sachsen-Anhalt. Das sorgt seit gestern für Kritik aus anderen Ländern. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte gestern im Deutschlandfunk, Sachsen-Anhalt habe etwas losgetreten, "was wir hoffentlich wieder einfangen". Müller wies darauf hin, dass das Virus nicht an Bundesländergrenzen Halt mache. Kritik kam auch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Dass sich in Sachsen-Anhalt nun bis zu fünf Menschen treffen dürfen, habe ihn verwundert, sagte Söder. Das entspreche nicht den Verabredungen, die man gemeinsam getroffen habe.