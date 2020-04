Schüler der Abschlussklassen in Sachsen-Anhalt haben seit gestern wieder normalen Unterricht. Zum ersten Schultag nach der Corona-Zwangspause zieht die Bildungsgewerkschaft GEW allerdings ein gemischtes Fazit. Landeschefin Eva Gerth zufolge berichten die meisten Lehrer, der Unterricht unter Corona-Regeln habe gut funktioniert. Das liege auch daran, dass die Schüler der Abschlussklassen sich wegen ihres Alters gut auf die Regeln eingestellt hätten. Aus mehreren Schulen sei jedoch gemeldet worden, dass die Hygienemaßnahmen noch verbessert werden müssten. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sagte, er betrachte den Start in den neuen Schulalltag als gut gelungen. Aber auch er räumte ein, dass die Gesundheits-Maßnahmen vor weiteren Schritten noch einmal erörtert werden müssten. Ab dem 4. Mai sollen neben den Abschlussklassen auch die vierten Klassen wieder unterrichtet werden.

Urlaub, Reise, Reiserücktritt – wer in diesem Jahr verreisen möchte (oder: wollte), dem stellen sich aufgrund der Corona-Krise viele Fragen. Antworten gibt es heute in unserem Hörfunkprogramm von MDR SACHSEN-ANHALT. Von 8 Uhr bis 9 Uhr beantwortet Katja Schwaar von der Verbraucherzentrale Magdeburg Ihre Fragen zum Thema Urlaubsplanung. Auch am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr werden Ihre Fragen im Radiogespräch diskutiert.



