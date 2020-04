Die wichtigsten Infos im Überblick:

06:53 Uhr | Großteil der Magdeburger, Hallenser und Dessauer hält sich an Corona-Regeln

Ein großer Teil der Menschen in Magdeburg und Halle hat sich zu Ostern an die geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gehalten. Das geht aus Angaben beider Städte hervor. In Magdeburg stellten Beamte des Ordnungsamtes am Ostersonntag demnach nur einzelne Verstöße fest, hieß es am Ostermontag. Nicht immer seien der nötige Abstand oder Hygienevorschriften eingehalten worden. Zudem seien mehrere kleine Gruppen in der Stadt unterwegs gewesen. Sie müssen nun ein Bußgeld zahlen. Auch in Dessau-Roßlau seien die Abstandsregeln fast überall eingehalten worden, teilte die Stadt mit.

In Halle hat das Ordnungsamt nach Angaben von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Ostersonntag bei knapp 400 Kontrollen lediglich zwölf Verstöße festgestellt. Das seien so wenige wie nie zuvor in der Corona-Krise, lobte Wiegand. Das verlängerte Oster-Wochenende ist insgesamt ruhig verlaufen. Der Stadtordnungsdienst hat keine schweren Verstöße gegen die Auflagen zur Kontaktvermeidung festgestellt. Bis auf einige Ermahnungen mussten keine wirklichen Sanktionen ausgesprochen werden. In Halle, wo es mit 260 nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen vergleichsweise viele Fälle gibt, wurde mittlerweile der Katastrophenfall aufgehoben.

06:29 Uhr | Lichtinstallation in der Lutherstadt Wittenberg

In der Lutherstadt Wittenberg wurden die Feiertage mit wunderbaren Lichtinstallationen begleitet, und zwar gleich an vier Standorten: an der Schlosskirche, dem Marktplatz, der Exerzierhalle und im Ortsteil Pratau. Der Umsetzung der "Osterlichter 2020" ging eine weitreichende Vorbereitung mit den zuständigen Behörden, wie dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, der Deutschen Flugsicherung, dem Landkreis Wittenberg und der Lutherstadt Wittenberg voraus. Ein kleiner Ersatz für die vielen ausgefallen Veranstaltungen und Osterfeuer im Land.

Bildrechte: Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH/Corinna Kroll

06:14 Uhr | Leopoldina macht Vorschläge für schrittweise Lockerungen

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat am Ostermontag erste, aber sehr konkrete Handlungsempfehlungen vorgelegt, wie Deutschland demnächst Schritt für Schritt zurück zu einem Stück Normalität kommen könnte. Unter dem Titel "Die Krise nachhaltig überwinden" heißt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die Infektionen müssten auf niedrigem Niveau stabilisiert werden. Auch müssten die bekannten Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden. Ebenso eine Maskenpflicht ist Thema. Doch wäre die Rückkehr zu einem stärkeren öffentlichen Leben bald denkbar, etwa schrittweise bei den Schulen und in einigen Wirtschaftsbereichen. Der Überblick.

Beispiel Bildungsbereich: Da empfiehlt die Leopoldina insbesondere bei den Jahrgängen, wo zentrale Abschlussprüfungen anstehen, langsam zu einem Schulbetrieb zurückzukommen, etwa bei der Sekundarstufe I oder bei den Abschlussklassen der Grundschule. Gerade im Grundschulbereich müssten allerdings unter anderem "deutlich reduzierte Gruppengrößen" beachtet werden. Auch zeitversetztes Lernen in aufgeteilten kleineren Gruppen sei dabei denkbar. Gerade die Schulen waren wegen der hohen Kontaktdichte und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr geschlossen worden, heißt es in der Stellungnahme.

05:57 Uhr | Kurzer Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen

Der Coronavirus soll mit den bestehenden Kontaktbeschränkungen in seiner Verbreitung gebremst werden. Für Sachsen-Anhalt wurde bislang bei 1.210 Menschen eine Virusinfektion nachgewiesen. Die Genesenen sind in diesen Zahlen genauso entahlten wie die Todesfälle, die es bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gab: Nach Schätzungen wieder gesund sind in Sachsen-Anhalt 629 Menschen, 25 Menschen sind gestorben. Stand ist Ostermontag, die Informationen kommen vom Gesundheitsministerium. Im Laufe des Dienstags werden wir Sie über die neuesten Entwicklungen dazu auf dem Laufenden halten.

05:30 Uhr | Guten Morgen!

Herzliches Willkommen im Newsblog von MDR SACHSEN-ANHALT. Das Osterwochenende liegt hinter uns und heute ist Dienstag, der 14. April 2020. In unserem Newsblog bekommen Sie bis 19 Uhr die aktuellen Meldungen rund um das Coronavirus in Sachsen-Anhalt.

Zunächst der Überblick über die Meldungen vom Wochenende:

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) sagte, dass die Lage in Halle derzeit stabil und eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht zu erwarten sei. Daher wurde am Ostermontag in der Saalestadt der Katastrophenfall aufgehoben. Dennoch betonte Wiegand, sei es es wichtig, die geltenden Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten.

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) könnte sich eine schrittweise Öffnung der Schulen nach dem 20. April vorstellen. "Wir sind vorbereitet und haben verschiedene Szenarien entwickelt."