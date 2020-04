Die wichtigsten Infos im Überblick:

07:49 Uhr | Keine telefonische Krankschreibung mehr – Kritik von Grimm-Benne

Arbeitnehmer, die sich wegen einer Erkältung krankschreiben lassen wollen, müssen ab heute wieder persönlich zum Arzt. Eine telefonische Krankschreibung ist nicht mehr möglich. Die entsprechende Ausnahmeregelung war nicht verlängert worden – gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. Kritik kommt auch von Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Sie sagte, dieser Schritt erfolge zu früh. Man dürfe die positive Entwicklung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie nicht durch leichtfertige Entscheidungen wieder gefährden.

07:21 Uhr | Coronavirus lässt Nachfrage nach Kleingärten in Sachsen-Anhalt steigen

Durch die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie steigt in Sachsen-Anhalt die Nachfrage nach Kleingärten. Der Präsident des Landesverbandes der Gartenfreunde, Olaf Weber, erklärte, in den vergangenen beiden Wochen habe es jeweils vier bis sechs Anfragen in den Vereinen gegeben. Normalerweise gebe es sechs bis sieben Neuanmeldungen pro Jahr. In Halle müssten die Vereine aktuell sogar eine Vielzahl der Bewerber zurückweisen. In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 100.000 Kleingärten. Rund 17.000 davon sind derzeit nicht verpachtet.

06:59 Uhr | Straßenbahnen in Halle wieder im Regelbetrieb

Die HAVAG stellt ab heute wieder auf Regelbetrieb um. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn In Halle fahren die Straßenbahnen ab heute wieder nach dem Regelfahrplan. In den Bahnen wird das Maskentragen empfohlen; die HAVAG verteilt zunächst kostenlos Masken; zudem kann man sie für einen Euro erwerben. Ab Donnerstag werden auch die Busse wieder normal verkehren. In Magdeburg dagegen fahren Straßenbahnen und Busse auch in dieser Woche noch nach einem erweiterten Samstagsfahrplan. Man gehe davon aus, dass das wegen geschlossener Kitas und Schulen ausreichend sei, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit. Man beobachte aber die Entwicklung und könne bei Bedarf kurzfristig zusätzliche Fahrten aufstocken.

