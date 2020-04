die AMEOS-Klinik in Bernburg spürt einen Patientenrückgang. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Viele Patienten in Sachsen-Anhalt sagen aus Angst vor dem Coronavirus wichtige Behandlungen in Krankenhäusern ab. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben.



Demnach befürchtet die Salus-Klinik in der Altmark, dass wegen der Absagen Erkrankungen verschleppt oder zu spät erkannt werden. Eine ähnliche Beobachtung macht die AMEOS-Klinik in Bernburg. Patienten hätten eigenmächtig ohne Rücksprache Operationen abgesagt. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung empfohlen, planbare OPs zu verschieben.