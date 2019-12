Die Explosion hat sich laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße ereignet. In der Nachbarschaft befinden sich demnach eine Schule und eine Kita. Aus der wurden rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht, meldete die Kita. Zur Grundschule gibt es noch keine Informationen.