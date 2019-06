Dass der heißeste Tag in der Geschichte Sachsen-Anhalts gemessen wurde, ist noch gar nicht so lange her. Am 31. Juli des vergangenen Jahres sind in Bernburg 39,5 Grad Celsius gemessen worden. Auch heute steigt die Temperatur in Bernburg ähnlich schnell. Um 08:20 misst der DWD 33 Grad, vergleichbar mit dem heißesten Tag im vergangenen Juli.



Auch in Drewitz bei Burg und Bad Lauchstädt ist die 33-Grad-Marke geknackt worden.