Die Polizei hat nach eigenen Angaben den ersten mutmaßlichen Täter festgenommen. Weitere bewaffnete Täter seien in einem Fahrzeug auf der Flucht. Die Polizei bittet weiterhin die Anwohner sich von Fenstern und Türen fernzuhalten.

Dsas Friedensgebet in der Marktkirche, das heute in Gedenken an die Montagsdemo vor 30 Jahren stattfinden sollte, ist abgesagt worden.