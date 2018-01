Ein Wintereinbruch mit Schnee, Regen und Glätte hat am Mittwoch Autofahrern in Sachsen-Anhalt zu schaffen gemacht – und auch der Donnerstag wird turbulent. Sturmtief "Friederike" bringt heftigen Wind. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in allen Landesteilen Sachsen-Anhalts schwere Sturmböen. Auch im Tiefland seien starke Schauer und Gewitter mit orkanartigen Böen möglich – mit Windgeschwindigkeiten von knapp 120 km/h. In der Nacht zu Freitag soll das Sturmtief demnach wieder abziehen.

Auf eisglatter Fahrbahn kam ein Lkw auf der Bundesstraße 1 von der Fahrbahn ab. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Zunächst wurde es aber am Morgen in höheren Lagen des Harzes stürmisch. Schon am frühen Morgen wurden Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen, wie ein Meteorologe der dortigen Wetterstation sagte. Im Tagesverlauf werden Böen von bis zu 160 km/h erwartet. Hinzu kommt, dass auch der Donnerstag mancherorts – wie in Magdeburg – mit vereisten Straßen und Gehwegen begann. Auf der Bundesstraße 1 zwischen Erxleben und Magdeburg kommen Lkw wegen des Glatteises am Morgen nicht voran.



Nahe der Ortschaft Tundersleben ist nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ein Tanklaster nach rechts von der Fahrbahn gerutscht. Vier nachfolgende Laster kamen rechtzeitig zum Stehen, ein erneutes Anfahren auf der glatten Fahrbahn war nicht möglich. Auch ein Streufahrzeug blieb liegen. Im Süden Sachsen-Anhalts kann es ebenfalls besonders glatt sein.

Nichts geht mehr: Auf der Bundesstraße 1 kommen Lkw wegen Straßenglätte am Donnerstagmorgen nicht voran. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Sturm nicht so stark wie "Kyrill"

Der Vorplatz der Sternbrücke in Magdeburg war am frühen Donnerstagmorgen mit einer dicken Eisschicht überzogen. Bildrechte: MDR/André Plaul Rein zufällig zieht "Friederike" am Jahrestag eines anderen verheerenden Orkans über Deutschland hinweg. Am 18. Januar 2007, vor genau elf Jahren, fegte "Kyrill" mit mehr als 200km/h über Europa und forderte Todesopfer. Auch in Sachsen-Anhalt starb ein Mann, zudem gab es hohe Sachschäden.



Florian Rost aus dem MDR-Wetterstudio erwartet, dass "Friederike" nicht ganz so heftig ausfallen wird wie "Kyrill". "Kyrill" sei ein flächendeckendes Orkantief gewesen, das jetzige sei deutlich kleiner. Aber: Sachsen-Anhalt liege mitten im Hauptsturmfeld.