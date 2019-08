In Magdeburg befreiten Einsatzkräfte laut Jahresbericht der Feuerwehr 251 Tiere aus einer Notlage. Als "Tierrettung/Kadaverbeseitigung" erfasst die Feuerwehr Magdeburg 796 Einsätze für das Jahr 2018. Zu den Aufgaben der Tierfangbereitschaft gehört laut Stadt Magdeburg auch, tote Tiere in der Stadt einzusammeln, die keinen Besitzer haben. Die Tierfangbereitschaft bringt verletzte Tiere zum Tierarzt oder ins das Tierheim. Auch Streuner oder ausgesetzte Tiere holen die Feuerwehrleute ab. In Dessau rettete die Feuerwehr laut ihres Jahresberichts 34 Tiere, die ohne einen Kratzer davon kamen sowie sieben verletzte Tiere. Außerdem mussten die Dessauer 88 tote Tiere abholen.