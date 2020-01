Die Tierheime in Sachsen-Anhalt klagen fast ausnahmslos über Geldsorgen. Darauf hat jetzt der Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes in Sachsen-Anhalt, Rudolf Giersch, hingewiesen. Giersch sagte, 99 Prozent der Tierheime in Sachsen-Anhalt hätten mit leeren Kassen zu kämpfen. Dabei sei die gesetzliche Regelung in Sachsen-Anhalt eigentlich besser als in anderen Bundesländern. Zwischen Arendsee und Zeitz seien Kommunen verpflichtet, die Kosten zu erstatten, die für die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren entstehen.