MDR SACHSEN-ANHALT: Erklären Sie uns kurz, was hinter diesem Gemeinwohl und dieser Erstellung des Gemeinwohlatlas eigentlich steckt.

Professor Timo Meynhardt: Das Gemeinwohl ist das, wenn sich die Menschen in ihrer Umgebung wohlfühlen, wenn sie Luft zum Atmen haben, die Beziehungen stimmen, man sich sicher fühlt, man sich aufgehoben und angenommen fühlt. Das Gemeinwohl fasst diese Erfahrungen zusammen. Es verdichtet gewissermaßen die Lebenserfahrung der Menschen zu einem Begriff, der dann auch im Gemeinwohlatlas eine Rolle spielt.

Es ist insgesamt tatsächlich so, dass die Öffentlich-Rechtlichen, sowohl ARD als auch die Dritten und das ZDF eine sehr hohe Wertschätzung genießen, wenn es um das Gemeinwohl geht. Die Öffentlich-Rechtlichen, so die Kritik oftmals, werden in den Medien auch teilweise zu Unrecht angegriffen. Zumindest in der Bevölkerung haben sie aber einen guten Stand und werden im Gemeinwohlatlas hoch gelobt.

Der Automobilsektor hat insgesamt gelitten und seit 2015 massiv an Boden verloren, wenn es um den Gemeinwohlbeitrag geht – insbesondere VW, mit einem Minus von einem Drittel. Das ist sehr heftig. Die Deutschen haben nichts gegen Autos an sich. Man sieht, dass ausländische Automobilbauer tatsächlich zugelegt haben. Die deutschen Automobilbauer hingegen wurden abgestraft. Das hat viele Gründe, sicherlich auch durch den Dieselskandal. Insgesamt sehen wir aber, dass das Misstrauen gegenüber Institutionen, die Gewinne privatisieren und Verluste externalisieren oder sozialisieren, eher gewachsen ist. Da wird eine Reibungsfläche zwischen dem was Großkonzerne, die international agieren und den Familienunternehmen, die deutlich besser dastehen, sichtbar.

Zwei Punkte möchte ich für Mitteldeutschland besonders hervorheben: Wenn man sich die Wirtschaft anschaut, ist die Carl Zeiss AG auf Platz eins. Das ist eine tolle Geschichte der deutschen Wiedervereinigung. Mit mit den Standorten Oberkochen und Jena, ist das offenbar ein Modell als Stiftungsunternehmen, womit die Deutschen sehr viel anfangen können.



Ein zweiter Punkt ist: Uns ist aufgefallen, dass Unterschiede zwischen Ost und West darin liegen, dass die Ostdeutschen die Wirtschaftsinstitutionen eher positiver und die staatlichen eher negativer als die Bürgerinnen und Bürger in den alten Bundesländern betrachten.

