Der Manager Karlheinz Gross war 1998 in Magdeburg mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden worden. Er starb noch am selben Abend in einer Klinik. Obwohl schon Hunderte Zeugen vernommen wurden, sind die Hintergründe noch immer ungeklärt. Das ZDF hatte den Fall deswegen am Mittwochabend in der Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst" neu aufgerollt.