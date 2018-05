Polizeischüler als mutmaßlicher Einbrecher Polizei-Fachhochschule verteidigt Niveau der Polizei-Ausbildung

Hauptinhalt

Nachdem bekannt geworden war, dass ein Polizeischüler als mutmaßlicher Einbrecher unterwegs war, hat Innenminister Stahlknecht den Vorwurf der geringeren Qualifikation der Bewerber zurückgewiesen. Ein 24-jähriger Polizeianwärter soll am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Halle eingebrochen sein. Auf der Flucht stürzte er aus zwölf Metern in die Tiefe und starb.