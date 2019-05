Start der Badesaison Bestnoten für Badeseen in Sachsen-Anhalt

Auf ins kühle Nass: Offiziell beginnt die Badesaison in Sachsen-Anhalt am 15. Mai. (Archivfoto)

Auf ins kühle Nass: Offiziell beginnt die Badesaison in Sachsen-Anhalt am 15. Mai. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Die Qualität der Badegewässer in Sachsen-Anhalt ist überwiegend "sehr gut". Das hat das Gesundheitsministerium kurz vor dem offiziellen Beginn der Badesaison am Mittwoch mitgeteilt. Mehr als 90 Prozent der Badegewässer haben bei einer Prüfung demnach das Prädikat "ausgezeichnet" erhalten. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt 69 Badeseen. Grundlage für die Noten sind Untersuchungsergebnisse der vergangenen vier Jahre.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte am Sonntag, Sachsen-Anhalt sei startklar für die Badesaison. Bei der Einstufung der Gewässerqualität seien nur drei Badegewässer als nicht ausgezeichnet bewertet worden, darunter der Stausee Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz. Dort wurde die Note "mangelhaft" vergeben – weil in dem Gewässer relativ Phosphor nachgewiesen wurde. Das Ministerium rät deshalb vom Baden in dem See ab.