100 Jahre Bauhaus und das neue Bauhaus-Jubiläum haben der Region Dessau deutlich mehr Besucher gebracht – aber nicht aus dem Ausland. Bildrechte: imago images / Hartmut Bösener Das Bauhaus-Jubiläum im vergangenen Jahr sorgte für fast 25 Prozent Zuwachs bei den Gästen in der Region Dessau-Roßlau. "Das ist natürlich das Highlight des Jahres gewesen", kommentierte Michael Reichelt, der Chef des Statistischen Landesamts, die Bilanzzahlen bei MDR SACHSEN-ANHALT. Allerdings haben die Feierlichkeiten kaum Gäste aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt gelockt.



Demnach wurden landesweit rund 271.000 ausländische Besucher gezählt. Das seien nur 0,1 Prozent mehr als 2018. Im Raum Dessau-Wittenberg, in dem sich die meisten Bauhaus-Sehenswürdigkeiten befinden, habe es sogar einen Rückgang an Gästen aus dem Ausland gegeben. Die Werber für das Bauhaus-Jubiläum hatten viel Zuspruch aus dem Ausland erhofft.

Wirtschaftsminister Willingmann sieht keinen Grund für "Kassandrarufe". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Jahr 2019 war außerordentlich erfreulich. Die Anzahl der Übernachtungen mit über 8,6 Millionen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zum sechsten Mal in Folge eine Steigerung, seit drei Jahren bereits oberhalb des Wertes, den wir eigentlich erst 2020 erwartet hatten – das spricht sehr für einen erfolgreichen Tourismus und übrigens auch für eine vernünftige Tourismus-Politik. Armin Willingmann (SPD), Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalts

"Deutliche Zuwächse hat unser Hauptreisegebiet Harz und Harzvorland", so Reichelt. Jeder dritte Gast sei 2019 dorthin gereist. Hier hatte es Befürchtungen gegeben, dass wenige schneereiche Wintertage sowie Schäden durch Sturm und Borkenkäfer Gäste fernhalten könnten. "Die letzten Jahre sprechen dagegen", sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann MDR SACHSEN-ANHALT. Die weiter wachsenden Zahlen zeigten, dass es im und um den Harz "einen sehr stabilen, einen robusten, attraktiven Reisemarkt" gebe. Was Probleme mit dem Wald angeht, sieht er die Nationalparkverwaltung in der Pflicht, besser zu informieren. Holzschäden und der Klimawandel wirkten sich "im Moment beim Harztourismus noch nicht aus". Trotzdem sollte man es weiter im Auge behalten.