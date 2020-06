Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist der Andrang an der Goitzsche besonders groß. Nach Angaben der Goitzsche-Tourismus GmbH stehen viele Wohnwagen am See; der Parkplatz am Pegelturm sei an den Wochenenden voll. "Hier an der Goitzsche ist es so, als ob Corona gar nicht existent wäre", sagte Niklas Jung von der Goitzsche-Tourismus-GmbH. Das Wasser ziehe viele Urlauber an, die sonst zu dieser Zeit zum Beispiel nach Mallorca gereist wären.