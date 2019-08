Folge der Trockenheit: Die Gräser auf dem Gimritzer Damm an der B 80 sind gelb. Bildrechte: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Normalerweise schützt die Grasnarbe an beiden Seiten den Deich. Ihr Wurzelwerk hält die Erde fest. Sind die Gräser vertrocknet, liegen ihre Wurzeln bereits frei – ist diese Schutzfunktion den Experten zufolge außer Kraft gesetzt. "Im schlimmsten Fall ist der Deich dann komplett blank und muss neu angesät werden", erklärt Schirmer. Käme dann noch sturzartiger Regen dazwischen, könnten Teile des Deiches abgetragen werden.



In der Region Schönebeck beispielsweise soll auf insgesamt 26 Kilometern Länge an Anlagen neu ausgesät werden. Die Gräser auf dem Gimritzer Damm an der Bundesstraße 80 in Halle beispielsweise waren bereits Ende Juli überwiegend vertrocknet. Die Sicherheit des Deiches wurde aber noch nicht in Frage gestellt.