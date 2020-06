Datenwoche Trockenheit "Kräht der Hahn auf dem Mist, ..." – Was an Bauernregeln dran ist

Praktisch sei da auch nicht viel zu machen, sagt Phillip Krainbring. Einige Regionen in Sachsen-Anhalt würden in Bewässerungstechnik investieren, so zum Beispiel ein Betrieb in Niederndodeleben. So eine Bewässerung sei aber teuer und gehe ans Grundwasser.



In seinem Betrieb gebe es vorerst Überlegungen Sonderkulturen anzubauen. Neben Weizen, Raps, Mais und Zuckerrüben, würde er dann etwas Kartoffeln, Gemüse oder Salat anbauen. Die würden dann auch bewässert – weil es sich lohnt.