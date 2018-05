Warme Temperaturen und viel Sonnenschein in den vergangen Wochen haben bei manch einem bereits im Mai hochsommerliche Gefühle aufkommen lassen. Doch nicht alle können das Wetter genießen: So lässt die anhaltende Trockenheit die Pegel der Flüsse sinken, die Waldbrandgefahr dagegen steigt.

Auch den Landwirten treibt der ausbleibende Regen Sorgenfalten auf die Stirn. So zum Beispiel beim Agrarunternehmen "APH Hinsdorf" in Quellendorf. Knochentrocken ist der Boden auf der 10.000 Hektar großen Bewirtungsfläche im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Seit 23 Tagen ist dort kein Regentropfen mehr vom Himmel gefallen. Ernteausfälle seien vorprogrammiert, sagte Landwirt Axel Baumann MDR SACHSEN-ANHALT. Die Wintergerste würde schon jetzt riesige braune Flecken aufweisen.

Nach Schätzung der Hochwasserzentrale Sachsen-Anhalt werden die Wasserstände auch in den nächsten Tagen weiter sinken – in Magdeburg auf etwa 90 Zentimeter.

Wegen der Trockenheit hat sich auch die Gefahr vor Waldbränden in Sachsen-Anhalt erhöht. So hat das Landeszentrum Wald am Wochenanfang im Jerichower Land die Warnstufe 5 – die höchste Warnstufe – ausgerufen. Das bedeutet, dass in den Wäldern nur noch Wege betreten werden dürfen. In Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau gilt derzeit die zweithöchste Stufe 4, ebenso wie in den Landkreisen Wittenberg und Stendal. Über die aktuellen Waldbrandgefahrenstufen informiert das Landeszentrum Wald online und auch über eine kostenlose App.