Trockenheit und Hitze Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigt weiter

Derart hohe Waldbrandwarnstufen gab es in Sachsen-Anhalt zuletzt im April. Wegen des regnerischen Wetters in den Monaten danach ging die Gefahr deutlich zurück – und damit auch die Zahl der Waldbrände. Wie das Landeszentrum Wald in Halberstadt mitteilte, hat es in den ersten sieben Monaten des Jahres 36 Mal gebrannt. Und damit weniger als im Vorjahr.