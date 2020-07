Nach wochenlangem Corona-Shutdown läuft die Wirtschaft – und damit auch der Arbeitsmarkt – in Sachsen-Anhalt wieder an.

Nach wochenlangem Corona-Shutdown läuft die Wirtschaft – und damit auch der Arbeitsmarkt – in Sachsen-Anhalt wieder an. Bildrechte: MDR/Unsplash/Christopher Burns

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist – entgegen dem bundesweiten Trend – im Juni wieder leicht gesunken. Rund 90.600 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet, 1.100 weniger als im Mai, gleichzeitig aber auch 12.500 mehr als im Juni 2019. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Halle mit. Die Momentaufnahme vom Juni zeige, dass der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt auf die weitläufigen Erschütterungen durch die Corona-Pandemie eine unerwartet positive Entwicklung nehme.