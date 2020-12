Sobald ein Impfstoff gegen das neuartige Corona-Virus ausgeliefert ist , will Sachsen-Anhalt bereit sein, die Bürgerinnen und Bürger impfen zu lassen Das sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Und dieser Fall könnte sogar noch in diesem Jahr eintreten.

Deshalb sind in allen 14 Landkreisen und kreisfreien Städten Impfzentren entstanden, in denen sich die Bevölkerung impfen lassen kann. Zusätzlich sollen mobile Impfteams eingesetzt werden. Von den derzeit fünf Millionen bestellten Impfdosen für Deutschland würden zu Beginn 13.000 für Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehen, so die Ministerin. Das Land sei jetzt in der Pflicht, die Logistik und Lagerung zu organisieren.