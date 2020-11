Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt 2020 – wo findet was statt?

In Halle und Magdeburg soll der Weihnachtsmarkt – wenn auch anders als gewohnt – stattfinden. Der Umgang in weiteren Städten in Sachsen-Anhalt ist ganz unterschiedlich. Teilweise gab es schon Absagen. Hier finden Sie eine Übersicht mit Informationen darüber, was der Stand in den einzelnen Regionen ist.