Kohlebergbau im Burgenlandkreis Landrat warnt vor Belastungen für Kohlebergbau

Laut Ulrich sind allein im Burgenlandkreis knapp 3.000 Menschen im Kohlebergbau beschäftigt. Mindestens doppelt so viele profitierten mittelbar, etwa durch Zulieferung, von der Branche. Man müsse bei steigenden Auflagen aufpassen, dass die Verstromung von Braunkohle in den kommenden Jahrzehnten nicht so unwirtschaftlich werde, dass Unternehmen auf sie verzichteten.