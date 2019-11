Wer an das ultraschnelle Internet angeschlossen ist, soll Daten mit einem Gigabit pro Sekunde herunterladen können. Beim Hochladen soll die Rate halb so groß sein.

Wer an das ultraschnelle Internet angeschlossen ist, soll Daten mit einem Gigabit pro Sekunde herunterladen können. Beim Hochladen soll die Rate halb so groß sein.

Noch in diesem Jahr sollen die ersten 26 Schulen in Sachsen-Anhalt ultraschnelle Internetanschlüsse erhalten. Das kündigten Bildungsminister Marco Tullner und Finanzminister Michael Richter (beide CDU) an. Die Telekom-Tochter T-Systems startet am Montag damit, die Einrichtungen mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.