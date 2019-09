Und Politik muss vor allen Dingen die Last von den Einzelnen nehmen. Ihnen das schlechte Gewissen nehmen, wenn sie jetzt in den Urlaub fliegen. Das ist alles nicht notwendig, wenn wir vernünftige Klimapolitik machen, also zum Beispiel CO2-Steuer oder Emissionshandel. Dann kann jeder so handeln, wie er will: Er kann sicher sein, dass wir trotzdem eine gute Klimapolitik haben. Frau Thunberg ist wertvoll für alle, weil sie Menschen motiviert, weil sie sie aufgerüttelt. Aber sie zeigt keine wirklich guten politischen Lösungen auf.

Joachim Weimann, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Magdeburg, plädiert für einen kollektiven, politisch verankerten Klimaschutz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das ist so ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Aktivisten das Feld überlässt und nicht gute, politische Entscheidungen trifft. Natürlich haben wir ein Plastikproblem, die Weltmeere sind voller Plastik – das ist eine Katastrophe, da muss man unbedingt was tun. Aber wir haben in Deutschland eine Verwertungsquote bei Plastik, bei Kunststoff, von 99,5 Prozent. Und der Anteil von ganz Europa am Plastikmüll in den Weltmeeren liegt bei 0,28 Prozent.



Das heißt, wenn wir hier Plastiktüten verbieten, lösen wir das Problem nicht im Geringsten. Wir nehmen hohe Kosten in Kauf, aber die Lösung irgendeines Problems erreichen wir damit nicht. Das ist nur Symbolik. Wir fühlen uns vielleicht besser – aber wir tun nichts Gutes. Das ist genau das, was dabei herauskommt, wenn man immer nur an das Gewissen der Leute appelliert: "Wenn du jetzt eine Plastiktüte benutzt, dann verhältst du dich aber ökologisch völlig unkorrekt." Und deswegen nehme ich eine Papiertüte und fühle mich gut. Aber ich löse überhaupt kein Problem.