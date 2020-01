Am zweiten Tag des neuen Jahres ist die Feinstaubbelastung in weiten Teilen Sachsen-Anhalts wieder zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Daten, die das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau am Donnerstag erhoben hat. Danach war die Luftqualität in Dessau beispielsweise gut. Für Halle, Magdeburg, Wittenberg, Wernigerode und Aschersleben wurden am frühen Abend "mäßige" Werte gemeldet. Die Luftqualität setzt sich aus der Konzentration von Stickstoffoxid, Ozon und Feinstaub in der Luft zusammen. Gut war die Qualität der Luft demnach in Halberstadt, Stendal-Stadtsee oder Bernburg.