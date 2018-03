Nur wer die grüne Plakette an der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges hat, darf damit die Innenstädte von Halle und Magdeburg fahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hunderte Autofahrer wurden im Jahr 2017 wegen Verstößen in den Umweltzonen in Halle und Magdeburg zur Kasse gebeten. In der Landeshauptstadt seien 1.482 Delikte festgestellt worden, sagte ein Stadtsprecher auf Nachfrage. Demnach mussten die Plakettensünder in mehr als 1.270 Fällen ein Bußgeld zahlen. Rund 180 Verfahren sind eingestellt worden. In Halle lag die Zahl der Umweltsünder deutlich darunter. Dort wurden laut Angaben der Stadt im vergangenen Jahr 212 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Kontrollen gibt es durch die Mitarbeiter der Ordnungsämter an geparkten Fahrzeugen. Auch die Polizei prüft, ob Autofahrer sich an die Umweltzonen in Sachsen-Anhalt halten. Landesweit wurden dabei laut Innenministerium zwischen Januar und November vergangenes Jahr 166 Verstöße festgestellt.

Verstöße mit Bußgeld und Punkt geahndet

Städte und Kommunen können seit dem 1. Januar 2008 Fahrverbote in den Umweltzonen erlassen. In den ausgeschilderten Bereichen dürfen nur Fahrzeuge mit einer farbigen Feinstaubplakette fahren. Die Aufkleber für die Windschutzscheibe gibt es je nach Schadstoffklasse in rot, gelb und grün. Auf dem Verkehrszeichen für die Umweltzone ist ersichtlich, welche Schadstoffklasse zugelassen ist. Wer ohne Plakette in der Umweltzone erwischt wird oder mit der falschen Farbe unterwegs ist, muss seit Mai 2014 ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro bezahlen. Einen Punkt in Flensburg gibt es allerdings nicht. Die Strafe wird auch bei parkenden Autos fällig.

Die Umweltzonen in Magdeburg und Halle waren schrittweise eingeführt worden. Seit Januar 2013 dürfen nur noch Fahrzeuge mit einer grünen Plakette in beide Innenstädte fahren. Zuvor waren noch Fahrzeuge mit gelber Plakette in den Zonen erlaubt.

