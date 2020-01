Leuchtende Punkte, die sich hintereinander am Himmel über Sachsen-Anhalt bewegen – die haben in der Nacht zu Mittwoch für Aufsehen gesorgt. MDR SACHSEN-ANHALT hat nachgefragt und erklärt, was dahinter steckt.

Bereits seit November 2019 tauchen die leuchtenden Punkte weltweit am Himmel auf. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk hat am 11. November einen zweiten Schub Starlink-Satelliten ins All geschickt. Am 8. Januar 2020 kamen 60 weitere dazu. Sie fliegen in einer langen, sichtbaren Kette. Ziel ist es, dass sie ein weltumspannendes Satellitennetzwerk bilden, die ab Mitte 2020 Internetzugang in den USA ermöglichen und später auch weltweit.