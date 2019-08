Das Statistische Bundesamt hat einen Unfallatlas, mit allen Unfällen bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind, veröffentlicht. Auf der interaktiven Karte wird detailliert gezeigt, wie häufig in welchen Regionen bestimmte Unfälle geschehen und wo diese passiert sind. Für Sachsen-Anhalt liegen dafür Daten aller Unfälle aus den Jahren 2018 und 2017 vor.

Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern

So kann man zum Beispiel nachvollziehen, dass in Magdeburg die gefährlichste Straße für Fahrradfahrer die B1 ist. Hier wurden 2018 auf der Strecke von der Berliner Chaussee über den Uni-Platz bis zur Albert-Vater-Straße insgesamt 48 Unfälle registriert, bei denen Radfahrer zu Schaden gekommen sind – sowohl mit leichten als auch mit schweren Verletzungen.



Insgesamt werden in Magdeburg 339 Unfälle mit Fahrradfahrern im Stadtgebiet aufgelistet. In Halle können alle 292 Unfälle im Stadtgebiet aus dem Jahr 2018 nachvollzogen werden.

Zwei Orte in Sachsen-Anhalt waren für Fußgänger besonders gefährlich: Besonders viele Unfälle gab es 2018 in Halle und in Magdeburg. Aber auch in Haldensleben sind überdurchschnittlich viele Fußgängerunfälle registriert worden.

Die gefährlichsten Straßen