851 Lehrerstellen müssen in Sachsen-Anhalt besetzt werden. Der aktuelle Versuch neues Personal zu finden, ist damit der fünfte in diesem Jahr. Das hat das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt am Dienstag bekanntgegeben. Ziel sei es, die ersten Einstellungen, vor allem von Referendaren, noch in diesem Jahr zu realisieren.