Die Unterrichtsversorgung an Sachsen-Anhalts Schulen ist so schlecht wie noch nie nach der Wende. Das hat die Lehrergewerkschaft GEW MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Vorsitzende Eva Gerth sagte: "Wir halten das, was im Moment läuft, für eine Katastrophe. So kann mit Schulen nicht weiterverfahren werden." Man brauche endlich mehr Einstellungen. Gerth: "Wir brauchen jeden Kollegen, der sich in Sachsen-Anhalt bewirbt, wenn er nicht gerade eine Vier hat." Noch immer aber würden etliche Bewerber weggeschickt.

Eva Gerth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aus einer Anfrage der Linken im Landtag geht hervor, dass zwischen Januar und April dieses Jahres 240.000 Stunden ohne Vertretung ausgefallen sind. Das entspricht laut GEW fast sechs Prozent des Unterrichts. Gerth: "Das Bildungsministerium tut gut daran, hier nicht abzuwinken und zu verharmlosen, sondern das zur Kenntnis zu nehmen und dem entgegen zu wirken." Trotz steigender Schülerzahlen gibt es immer weniger Lehrer. Vor zehn Jahren unterrichteten noch rund 1.000 Lehrer mehr – bei etwa gleicher Schülerzahl wie heute.

Das Schlimme ist, dass wir das Ende der Fahnenstange noch nicht sehen. Dass das, was wir jetzt als schlimm empfinden, im nächsten Schuljahr mit hoher Wahrscheinlichkeit noch schlimmer werden wird. Thomas Lippmann Bildungspolitischer Sprecher Linksfraktion

Linke-Fraktionschef Thomas Lippmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, was man jetzt als schlimm empfinde, werde im nächsten Schuljahr mit hoher Wahrscheinlichkeit noch schlimmer werden. Es gebe zu wenig Lehrer und von den Lehrern im Dienst würden viele durch die hohe Belastung häufiger krank. Auch er pocht darauf, dass weiter in großem Umfang neue Lehrer eingestellt werden. In den vergangenen vier Jahren ist laut Lippmann das Unterrichtsangebot um zehn Prozent zurückgegangen. Das entspreche einem Schuljahr.

"Enorme Anstrengungen" an den Schulen

Vor zehn Jahren gab es bei etwa gleicher Schülerzahl noch 1.000 Lehrer mehr. (Archivbild) Bildrechte: dpa Der Sprecher des Bildungsministeriums, Stefan Thurmann, nennt das "Panikmache". Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe nicht nur Unterrichtsausfall, sondern es würden bei kranken Lehrern auch Klassen zusammengelegt oder Vertretungsstunden durch fachfremde Lehrer angeboten. Es gebe im Schulamt und in jeder Schule "enorme Anstrengungen", um den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten.



Thurmann zufolge lässt sich noch nicht sagen, ob alle zuletzt ausgeschriebenen 610 Lehrerstellen besetzt werden können. Ziel sei es aber, zum 1. August die größtmögliche Zahl an Lehrern in den Schulen zu haben.

