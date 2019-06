Gewitter mit starkem Regen haben in der Nacht zu Mittwoch für viele Feuerwehreinsätze in Sachsen-Anhalt gesorgt. Stark getroffen hat das Unwetter Dessau-Waldersee. Dort hat ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus eingeschlagen und den Dachstuhl in Brand gesteckt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer war allerdings erst am frühen Morgen gelöscht. Nach Angaben der Polizei ist das Haus nun unbewohnbar. Der Schaden wird auf 600.000 Euro geschätzt.