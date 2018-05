Erst Trockenheit, dann Starkregen: In Sachsen-Anhalt ist es am frühen Mittwochabend zu örtlichen Schauern und Gewittern gekommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere für die Kreise Anhalt-Bitterfeld, Jerichower Land und Wittenberg vor schweren Gewittern.

Starkregen auch über Magdeburg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Aber auch in anderen Landesteilen kann es zu lokal auftretendem Unwetter kommen. Eine Schlechtwetterfront zieht über den Norden des Landes hinweg. Betroffen von Starkregen ist auch die Landeshauptstadt. Ein Sprecher der Polizei sagte MDR SACHSEN-ANHALT, teilweise gebe es voll gelaufene Keller. Der Wetterdienst kündigt auch für den Süden an, dass es örtlich zu schweren Gewitter kommen an, darunter in der Region Dessau, Wittenberg und im Saalekreis.



Bislang war der Monat Mai laut Wetterexperten der wärmste seit 130 Jahren und vielerorts wurde über Trockenheit und knappe Trinkwasserressourcen geklagt. Doch auch für die nächsten Tage sind weiter hohe Temperaturen an der 30-Grad-Marke angekündigt.