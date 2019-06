In Teilen Sachsen-Anhalts muss am Montagabend mit heftigen Unwettern gerechnet werden. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios könnte es vom Harz her in Richtung Landkreis Wittenberg Starkregen, Hagel und sogar Tornados geben. Örtlich bestehe auch Überflutungsgefahr. Laut Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kann in fast allen Regionen Sachsen-Anhalts von Montagabend bis Dienstagfrüh Starkregen fallen. Sie sagen 25 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter voraus.