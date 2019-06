In Teilen Sachsen-Anhalts muss am Dienstag erneut mit heftigen Gewittern gerechnet werden. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios werden bis zum Abend die Wolken dichter und vom Burgenlandkreis her kommen einige Schauer und Gewitter auf. Örtlich besteht demnach Unwettergefahr. Auch in der Nacht soll es zum Teil kräftige Schauer und Gewitter geben, in der zweiten Nachthälfte klingen sie allmählich ab.