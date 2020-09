Die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit fallen in diesem Jahr – coronabedingt – deutlich kleiner aus, als es das 30-jährige Jubiläum vermuten lassen würde. Doch die Gesetze zur Eindämmung der Corona-Pandemie untersagen Großveranstaltungen. Keine Open-Air Konzerte wie in Halle 2019 also, die Stadt Magdeburg verzichtet in diesem Jahr sogar ganz auf Feierlichkeiten.