Das Land Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr bisher fünf Polizisten wegen Verdachts auf Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Rassismus angezeigt. Das teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Demnach sind in diesen Fällen jeweils strafrechtliche Ermittlungen und Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Damit gab es im ersten Halbjahr bereits mehr Fälle als im Jahr 2019. Das Ministerium kündigte an, das Thema in diesem Jahr genauer auswerten zu wollen. Details zu den einzelnen Fällen nannte das Ministerium unter Verweis auf laufende Verfahren nicht.