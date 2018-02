Nacht zum Sonntag Vier Teenager sterben bei Verkehrsunfällen

Bei Verkehrsunfällen sind in Sachsen-Anhalt seit Samstagnachmittag insgesamt fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei von ihnen starben in der Nacht in Zeitz im Burgenlandkreis, darunter der Fahrer des Autos. Der 18-Jährige war laut Polizei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Auch zwei 17-jährige im Auto kamen in Folge des Unfalls ums Leben. Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.